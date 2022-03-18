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Самый длинный автомобиль в мире увеличился и побил собственный рекорд

Самый длинный лимузин достиг длины 30,52 метра после реставрации и побил мировой рекорд

Фото: Guinness World Records

Самый длинный автомобиль в мире достиг длины 30,52 метра после реставрации и побил собственный рекорд. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

Отмечается, что суперлимузин «Американская мечта» был создан автомобильным дизайнером Джеем Орбергом в Бербанке, штат Калифорния, США, в 1986 году и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная машина в мире. Первоначально длина транспортного средства, оснащенного 26 колесами и двумя восьмицилиндровыми двигателями V8, составляла 18,28 метра. В машине, рассчитанной на 75 человек, располагались джакузи, поле для мини-гольфа, вертолетная площадка и бассейн с трамплином для прыжков в воду.

Впоследствии Орберг увеличил длину лимузина до 30,5 метра и оставил его на складе на несколько лет, из-за чего машина пришла в негодность. В конечном итоге автомобиль был выставлен на интернет-аукцион eBay и дважды сменил хозяина, прежде чем попал в руки Майкла Дезера, который владеет им до сих пор. При этом сумма сделки так и осталась нераскрытой.

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Чтобы вернуть автомобилю презентабельный вид, Дезер привлек к реставрации одного из предыдущих владельцев авто — Майкла Мэннинга. Отмечается, что на восстановление «Американской мечты» ушло три года и 250 тысяч долларов. «Нам пришлось искать производителей некоторых деталей, поскольку они оказались утрачены. Было очень трудно найти в продаже крышу Oldsmobile Vista Cruiser, но я случайно наткнулся на человека, у которого такая крыша была срезана и хранилась в течение 30 лет. И он был готов с ней расстаться», — объяснил Мэннинг.

В процессе реставрации длина автомобиля увеличилась и достигла 30,52 метра. Таким образом, лимузин побил собственный рекорд и 1 марта 2022 года был снова внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный автомобиль в мире.

Ранее в марте стало известно, что электрический кроссовер EV6 корейской компании Kia был признан лучшим автомобилем в Европе. Упомянутая модель заняла первое место в рейтинге и получила 279 баллов от жюри, в состав которого вошли автожурналисты из 22 европейских стран. Французский электромобиль Renault Megane E-TECH Electric оказался на второй строчке (265 баллов). За ним последовал корейский Hyundai Ioniq 5, который набрал 261 балл.

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Алина Гостева
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