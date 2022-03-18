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Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»

Глава МИД Украины Кулеба сказал, что Зеленский готов к встрече с Путиным

Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности его президента Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным «хоть завтра». Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам», — сказал глава МИД.

По словам Кулебы, между странами появилась конкуренция за право стать площадкой для этой встречи. «Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр», — отметил он.

Ранее Кулеба заявил, что готов к серьезному и предметному диалогу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Алевтина Запольская
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