Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом

Глава МИД Украины Кулеба похвалил Лаврова и заявил о готовности к диалогу с ним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба похвалил российского коллегу Сергея Лаврова, назвав его самым опытным дипломатом в мире. Его цитирует РИА Новости.

«Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт», — заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что готов к серьезному и предметному диалогу с российским министром. По его мнению, все публичные нарративы сторон необходимо оставлять вне комнаты для переговоров.

10 марта главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу в турецкой Анталье. Переговоры, в которых также принял участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, длились 90 минут. В ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня.

По итогам встречи Лавров и Кулеба пришли к единственной договоренности — о продолжении усилий для нахождения гуманитарного решения на местах.