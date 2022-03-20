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Слоган «Ингушетия — родина башен» станет брендом

Ингушетия подала в Роспатент заявку на регистрацию слогана «Ингушетия — родина башен»

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Власти Ингушетии направили в Роспатент заявку на регистрацию слогана «Ингушетия — родина башен». Об этом сообщает ТАСС.

Процедура должна завершиться в течение полугода. «Сейчас мы брендируем слоган „Ингушетия — родина башен“. На данный момент подали заявку на регистрацию, предположительно, процедура займет до полугода. Надеемся, что получится закрепить этот слоган за нашей республикой быстрее — в течение пары месяцев», — поделился председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев.

Он рассказал, что в республике разработали и собственный туристический логотип, представляющий из себя пирамидальное строение, символизирующее ингушские башни.

Отмечается, что наиболее популярным для туристов района Ингушетии является Джейрахский. На его территории расположено много памятников истории и культуры. В их числе замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал, а также христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды.

Варвара Кошечкина
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