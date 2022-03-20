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Врач назвал опасное для водителей заболевание

Врач Кондрахин призвал водителей не садиться за руль при обострении ОРВИ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Водителям не стоит садиться за руль при ОРВИ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в данном случае идет речь об ОРВИ, которое связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями или потливостью. Так, признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности или проблемам с управлением автомобилем, объяснил медик. Он также подчеркнул, что, если говорить о катаральных явлениях, например воспалении горла или тонзиллите, то тут ничего страшного нет.

Помимо этого, Кондрахин добавил, что нельзя садиться за рулем во время опасных для жизни состояний, таких как ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, гипертонический кризис или предынсультное состояние.

Ранее сообщалось, что в России ввели новый штраф для водителей. С 1 марта в России начали действовать новые правила. Теперь за управление автомобилем без полученной после техосмотра (ТО) диагностической карты владелец транспорта рискует получить штраф. Это касается такси, автобусов и грузовиков. Размер введенного штрафа за отсутствие диагностической карты — 2 тысячи рублей.

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Марина Совина
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