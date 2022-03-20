Словакия сообщила о переброске в страну ЗРК Patriot по линии НАТО

НАТО перебросит в Словакию первый из трех обещанных ЗРК Patriot

В Словакию по линии НАТО перебросят первый из трех обещанных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на словацкую газету Pravda.

«Система ПВО Patriot [первая из трех] перебрасывается в Словакию», — заявил министр обороны республики Ярослав Надь. Он также рассказал, что в Словакию прибывают подразделения альянса, которые установят комплекс. Его временно разместят на авиабазе в городе Слиач в центральной части страны.

По словам министра, страна рассматривает варианты размещения двух других комплексов Patriot. Кроме того, заметил Надь, ЗРК не призваны заменить комплекс ПВО С-300, находящийся в распоряжении армии. «Речь идет об очередном элементе обороны воздушного пространства республики», — сказал он.

9 марта представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер сообщил, что США по приглашению Польши перебросят в страну две батареи ЗРК Patriot для отражения «потенциальных угроз НАТО». Он пояснил, что это лишь защитная мера, не направленная на поддержку каких-либо наступательных операций.