Психолог дал совет по сохранению брака в условиях финансовой нестабильности

Психолог Ланг рассказал, что необходимо поддерживать партнера при финансовых трудностях

В случае если семья сталкивается с финансовой нестабильностью, супругам следует не конфликтовать и вспоминать старые обиды, а, наоборот, поддерживать друг друга. Это поможет сохранить брак в условиях экономических трудностей и избежать ссор. Такой совет дал психолог Сергей Ланг в своем Telegram-канале.

Как отметил специалист, из-за нестабильного финансового состояния семьи мужчина чувствует меньше мотивации, а женщина — меньше уверенности в завтрашнем дне, из-за этого брак может пошатнуться. Попытка выяснить отношения может привести к тому, что супруги начнут отдаляться друг от друга и искать «общения на стороне».

«В этот период необходимо оказывать поддержку и проявлять веру в своего партнера. Только понимание и забота может помочь справиться в этот сложный период», — подытожил Ланг.

Ранее психолог подчеркивал, что страх одиночества тревожит россиян сильнее финансовой нестабильности. Второй в числе главных страхов жителей России — потеря работы. Подобная фобия, по мнению специалиста, обострилась во время пандемии коронавируса.