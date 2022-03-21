Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На поддержку рынка труда Кабардино-Балкарии выделили миллионы рублей

Кабардино-Балкария получит 134,2 миллиона рублей на предупреждение безработицы

Фото: Globallookpress.com

Кабардино-Балкария получит 134,2 миллиона рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций. Об этом сообщают «Вести КБР».

Известно, что соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства России.

Согласно материалу, всего регионам на поддержание бизнеса в условиях санкций выделили более 39 миллиардов рублей. Отмечается, что при необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

«Это лишь часть мер, которые Правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», — уточнил Мишустин.

Ранее стало известно, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram
Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали
На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России
Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом
Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео
В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых
Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»
Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве
Иностранные банки ухудшили прогнозы по российской экономике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.