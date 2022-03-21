На поддержку рынка труда Кабардино-Балкарии выделили миллионы рублей

Кабардино-Балкария получит 134,2 миллиона рублей на предупреждение безработицы

Кабардино-Балкария получит 134,2 миллиона рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций. Об этом сообщают «Вести КБР».

Известно, что соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд Правительства России.

Согласно материалу, всего регионам на поддержание бизнеса в условиях санкций выделили более 39 миллиардов рублей. Отмечается, что при необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

«Это лишь часть мер, которые Правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», — уточнил Мишустин.

Ранее стало известно, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

