Упустивший золото в эстафете биатлонист Латыпов заявил об опустошении после Игр

Российский биатлонист Латыпов заявил, что почувствовал опустошение после Игр-2022 в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об эмоциональном состоянии после Олимпийских игр в Пекине. Его цитирует Metaratings.

«После Олимпиады я почувствовал даже некое опустошение», — заявил спортсмен. Он объяснил, что ему было необходимо эмоционально подзарядиться, однако времени на это не хватало. Латыпов добавил, что хотел переосмыслить все гонки и сделать выводы.

15 февраля сборная России по биатлону упустила золото в эстафете на Играх в Пекине. Россияне, лидировавшие большую часть гонки, финишировали третьими. На четвертом этапе команду представлял Латыпов, который на последнем огневом рубеже допустил промахи и ушел на два штрафных круга.

Всего на Олимпиаде-2022 Латыпов завоевал три медали. Биатлонист стал бронзовым призером в смешанной эстафете и гонке преследования.