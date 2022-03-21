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Медведев заявил об обмане Зеленского Польшей, Чехией и Словенией

Зампред Совбеза Медведев сообщил, что премьеры Польши и Словении «посулили дружбу» Киеву

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с коллегами из Словении и Чехии съездили в Киев, где пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, «посулив ему дружбу и помощь». Об обмане европейских политиков сообщил в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Премьер-министр Моравецкий вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении добирались до украинской столицы на особо охраняемом поезде, пояснил Медведев.

«Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики"», — указал зампред Совбеза.

Ранее Медведев отметил, что Польша является самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России.

По его мнению, когда речь заходит о России, Польша «буквально корчится от "фантомных болей"».

21 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост» рассказал, что власти страны намерены провести конфискацию имущества и активов россиян в республике.

Он подчеркнул, что запланирована встреча руководства республики с оппозицией, в ходе которой правительство хочет «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране».

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Анна Щербакова
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