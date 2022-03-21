Медведев заявил об обмане Зеленского Польшей, Чехией и Словенией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с коллегами из Словении и Чехии съездили в Киев, где пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, «посулив ему дружбу и помощь». Об обмане европейских политиков сообщил в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Моравецкий вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении добирались до украинской столицы на особо охраняемом поезде, пояснил Медведев.
«Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики"», — указал зампред Совбеза.
Ранее Медведев отметил, что Польша является самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России.
По его мнению, когда речь заходит о России, Польша «буквально корчится от "фантомных болей"».
21 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост» рассказал, что власти страны намерены провести конфискацию имущества и активов россиян в республике.
Он подчеркнул, что запланирована встреча руководства республики с оппозицией, в ходе которой правительство хочет «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране».