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Медведев назвал польскую пропаганду «политическими имбецилами»

Зампред Совбеза Медведев назвал польскую пропаганду самым злобным критиком России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Польская пропаганда является самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. Это сообщество политических имбецилов, назвал ее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, когда речь заходит о России, Польша «буквально корчится от "фантомных болей"». Ее элиты никак не могут смириться, что период Смутного времени закончился около 400 лет назад изгнанием польских оккупантов из Кремля. «Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков», — подчеркнул Медведев.

Если в России не принято молчать даже в самое страшное время, то в Польше мечтают забыть, например, о временах Второй мировой войны, в том числе о советских солдатах, победивших фашизм и изгнавших оккупантов из польских городов, отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с коллегами из Словении и Чехии съездили в Киев, где пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, «посулив ему дружбу и помощь».

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Сергей Истомин
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