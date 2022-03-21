Российские войска взяли под контроль Сладкое

Минобороны России сообщило о полном контроле над населенным пунктом Сладкое

Подразделения российских вооруженных сил за ночь 21 марта продвинулись еще на четыре километра в ходе спецоперации на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что также ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое, а в селе Николаевка близ Киева овладели защищенным заглубленным командным пунктом вооруженных сил Украины. 61 украинский военнослужащий, находившийся в этом пункте, добровольно сдались в плен. Более половины из них — старшие офицеры ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожают разрозненные группы нацбатальона «Донбасс», а силы ДНР подавляют остатки 53-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от населенного пункта Новомихайловка и ведут бои с подразделениями 25-й бригады украинских ВДВ и овладевают населенным пунктом Верхнеторецкое.

Информируется об уничтожении за ночь до 50 человек, трех танков и четырех БМП.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.