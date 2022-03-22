МТС представила новую онлайн-кассу для работы с системой быстрых платежей

Для работы в СПБ не требуется банковская карта и подключение дополнительных терминалов

Компания МТС представила новую модель онлайн-кассы — МТС Касса 5 Pro , позволяющую осуществлять безналичный расчет с помощью системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении оператора.

Новая модель поддерживает работу в СБП, в рамках которой до 1 июля 2022 года для предприятий малого и среднего бизнеса отсутствует комиссия за прием и перевод средств. Для принятия оплаты с помощью системы кассир формирует чек обычным способом, а затем в один клик выводит QR-код на экран кассы или чековую ленту. Покупатель сканирует его камерой на смартфоне и подтверждает оплату в приложении банка.

Кроме того, МТС Касса 5 Pro — единственный на российском рынке мобильный смарт-терминал со встроенным полноценным матричным имидж-сканером, благодаря которому время сканирования снижается с 5 секунд до 0,1 секунды, а дальность сканирования увеличивается с 10 до 25 сантиметров. Данный сканер подойдет для считывания изогнутых и поврежденных штрих-кодов, в том числе в условиях плохой освещенности.

«Система быстрых платежей работает без карт, терминалов и эквайринга и с учётом обнуления комиссии за перевод средств является максимально удобной для малого бизнеса. Наш гаджет поддерживает СБП и отвечает всем запросам предпринимателей к современным мобильным онлайн-терминалам», — отметил генеральный директор МТС Кассы Максим Исаев.

В МТС Касса 5 Pro встроена система NFC, благодаря которой у предпринимателей нет необходимости использовать дополнительный терминал эквайринга. Все пользователи МТС Касс получают бесплатное обновление программного обеспечения при изменениях в требованиях ФНС и техподдержку в режиме 24/7.