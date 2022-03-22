АЦБК подвел итоги работы по корпоративной климатической политике в 2021 году

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат подвел итоги работы по климатической политике

Сумма прямых и энергетических косвенных выбросов ПГ (Scope 1+2) Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК), одно из ведущих лесохимических предприятий России, составила (включая все дочерние общества и их филиалы) 1 959 242 тонны СО2-эквивалента. Это значение на 1 144 179 тонн СО2-эквивалента или на 36,9 процента, меньше, чем в базовом 1990 году, и на 10,9 процента ниже установленного организацией добровольного ограничения на выбросы ПГ на период до 2020 года в размере 2 200 000 тонн СО2-эквивалента в год. Об этом говорится в сообщении АЦБК, который подвел итоги работы по корпоративной климатической политике в 2021 году.

Удельные выбросы ПГ на тонну целлюлозы по варке в 2020 году оказались равными 1,972 тонны СО2-эквивалента на тонну целлюлозы.

Основными факторами, обусловившими снижение суммы прямых и энергетических косвенных выбросов ПГ в 2020 году по сравнению с базовым 1990 годом стали увеличение доли биомассы в топливном балансе с 28,1 до 45,7 процента, снижение энергоемкости производства продукции на Архангельском ЦБК в г. Новодвинске (по теплу — на 37,1 процента, по электроэнергии — на 21,2 процента) и сокращение объемов потребления электроэнергии от сторонних источников на 56,6 процента.

В 2021 году «Архангельский ЦБК» рассчитало углеродоемкость (углеродный след) производимой готовой продукции и услуг за период 2020 года в соответствии с требованиями стандартов ISO/TS 14067:2018 и ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013, а также с учетом рекомендаций, методических и руководящих указаний, изложенных в стандартах PAS 2050:2011, GHG Protocol Product Life Cycle Standard Методических указаниях, утвержденных Минприроды России.

Всего углеродоемкость была определена для 18 видов товарной продукции Архангельского ЦБК, производившихся в 2020 года на площадке в г. Новодвинске (включая очистку сточных вод сторонних организаций, выработку тепловой энергии на сторону и иные услуги), из которых 7 видов продукции (6 видов целлюлозно-бумажной продукции, а также отпускаемая внешним потребителям тепловая энергия), были отнесены к основным.

Кроме того, была оценена углеродоемкость товарной продукции всех филиалов АО «Архбум», ООО «Архбум Тиссью Групп» и ООО «Архбум-Упак». При расчетах для Новодвинской площадки было учтено 31 внешний и 80 внутренних ресурсов, с которыми связано не менее 97 процентов совокупных выбросов ПГ по всей технологической цепочке производства продукции от добычи исходного сырья и топлива до склада готовой продукции (отпуска продукции внешним потребителям).

По сравнению с предыдущим 2019 годом в 2020 году произошло снижение углеродоемкости для всех основных видов продукции комбината в диапазоне от 7,5 до 24,1 процента.

