Оценены экологические последствия аварии на нефтепроводе в Черном море

КПК старается минимизировать последствия аварии на нефтепроводе в Черном море

Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) Николай Горбаль заверил, что ситуация с аварией на нефтепроводе компании под контролем, экологии акватории Черного моря ничего не угрожает. Слова топ-менеджера приводит RT.

«Принимаем соответствующие меры, конечно, мы минимизируем эти риски, исключаем этот риск. Но мы не можем допустить малейшую каплю», — заявил Горбаль, отметив, что ремонт займет около трех недель. Он также заверил, что у компании есть запасные детали, однако не исключил, что сроки ремонта могут затянуться, так как деталей может не хватить, и тогда могут начаться проблемы.

«Насколько вы знаете, сейчас довольно сложные взаимодействия с иностранными партнерами по поставкам оборудования, поэтому предполагаю, что будут определенные сложности в дальнейшем по поставке тех же шлангов, которые нам будут необходимы для замены в рукавах», — заявил топ-менеджер.

В прошлом году компанию уже штрафовали за разлив нефти под Новороссийском, сумма штрафа составила пять миллиардов рублей, а масштаб загрязнений оценивался в 80 квадратных метров.

Авария произошла в порту Новороссийска — из-за штормового ветра пострадали шланги внутреннего рукава выносных причальных устройств (ВПУ), которые используются в портах для заполнения танкеров нефтью. Работа порта не останавливается, однако объемы отгружаемой нефти сократились в три раза.