Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США допустили ответ НАТО на кибератаку по просьбе одного из членов альянса

Салливан допустил коллективный ответ НАТО на кибератаку по просьбе одного из союзников
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил вероятность коллективного ответа НАТО по просьбе одного из членов альянса на потенциальную кибератаку. Его слова передает РИА Новости.

«Мы можем представить себе обстоятельства, при которых коллективный ответ альянса на кибератаку мог бы быть затребован одним из союзников», — сказал Салливан. При этом он подчеркнул, что такой шаг не обязательно будет носить военный характер. «Реакция может последовать в разных формах», — добавил советник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия
В США допустили ответ НАТО на кибератаку по просьбе одного из членов альянса
Песков заявил об очевидных намерениях Киева начать наступление против Донбасса
В Москве стало проще сменить имя
Оценены экологические последствия аварии на нефтепроводе в Черном море
В Белом доме не увидели признаков «военной помощи» России со стороны Китая
Названа «лазейка» иностранного бизнеса для продолжения работы в России
В Кремле рассказали о сотрудничающих с российскими военными украинцах
В Британии усомнились в наличии у чиновников мозгов после звонка пранкеров
Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.