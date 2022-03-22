В США допустили ответ НАТО на кибератаку по просьбе одного из членов альянса

Салливан допустил коллективный ответ НАТО на кибератаку по просьбе одного из союзников

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил вероятность коллективного ответа НАТО по просьбе одного из членов альянса на потенциальную кибератаку. Его слова передает РИА Новости.

«Мы можем представить себе обстоятельства, при которых коллективный ответ альянса на кибератаку мог бы быть затребован одним из союзников», — сказал Салливан. При этом он подчеркнул, что такой шаг не обязательно будет носить военный характер. «Реакция может последовать в разных формах», — добавил советник.