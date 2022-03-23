Новак рассказал о ценах на бензин в России

Вице-премьер Новак заявил, что цены на бензин и дизель с начала года почти не изменились

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на бензин и дизель в стране с начала 2022 года почти не изменились. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при нормальных условиях рост цен будет сохранен в пределах инфляции. Он добавил, что России в случае образования избытка топлива на внутреннем рынке придется принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов. «Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться», — отметил он.

Новак также рассказал, что правительство страны вместе с Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службой намерены следить, чтобы стоимость моторных масел для автовладельцев не росла слишком высокими темпами.

«На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты», — сказал он.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал цены на бензин в России к концу 2022 года. Экономист заявил, что в последние дни цены на топливо в РФ либо перестали расти, либо начали опускаться, однако тренд на их дальнейший рост в пределах инфляции сохраняется. По его словам, ценообразование сильно зависит от геополитической ситуации.