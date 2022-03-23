Экономист спрогнозировал цены на бензин в России к концу года

Экономист Коган: к концу 2022 года литр бензина АИ-92 в РФ будет стоить больше 50 рублей

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган спрогнозировал цены на бензин в России к концу 2022 года. Его слова передает агентство «Прайм».

Экономист заявил, что в последние дни цены на топливо в РФ либо перестали расти, либо начали опускаться, однако тренд на их дальнейший рост в пределах инфляции сохраняется. «Но представляется, что итоговый годовой рост будет в районе 8-10 процентов, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей», — объяснил Коган. По его словам, ценообразование сильно зависит от геополитической ситуации.

Специалист отметил, что средний ценник на АИ-92 в Москве сейчас составляет 47,3 рубля при показателе в 47,2 рубля на начало года и 47,8 — на пике стоимости. На АИ-95 и АИ-98 динамика примерно такая же — цены на заправках очень медленно, но снижаются, и сейчас находятся в районе показателей конца прошлого года. Коган подчеркнул, что ждать снижения цен в среднесрочной перспективе не стоит — нефтяные компании, лишившиеся зарубежных покупателей, могут переключить внимание на российских потребителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак, курирующий в правительстве энергетический сектор, выступил против введения госрегулирования цен на топливо. По его словам, в этом случае «не будет ни бензина, ни дизельного топлива». Что касается цен, отметил чиновник, то они, может быть, и без этого начнут падать.