Новак предупредил о последствиях госрегулирования цен на топливо

Вице-премьер Новак выступил против введения госрегулирования цен на бензин и дизель

Вице-премьер России Александр Новак, курирующий в правительстве энергетический сектор, выступил против введения госрегулирования цен на топливо. В ходе встречи с фракцией ЛДПР он предупредил о последствиях такого решения, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в этом случае «не будет ни бензина, ни дизельного топлива». Что касается цен, отметил чиновник, то они, может быть, и без этого начнут падать.

Предложение ввести госрегулирование цен на топливо в правительство на прошлой неделе направил комитет Госдумы по промышленности и торговле. По мнению депутатов, установка предельных оптовых и розничных цен позволит сдержать рост цен на социально значимые товары, в том числе продукты, поскольку в их цену заложена логистика.

В обращении говорилось, что мера должна стать временной — на период, пока действуют западные санкции, введенные из-за действий России на Украине. В противном случае существует риск роста спекуляций и создание искусственного ажиотажа.

Также в понедельник, 21 марта, Новак назвал полный отказ иностранных государств от российской нефти маловероятным, но предположил, что в этом случае стоимость барреля нефти вырастет до 300 долларов. По его словам, в настоящее время российские компании ищут новых покупателей.