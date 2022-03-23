Бизнесмен Быков не смог опротестовать приговор в 13 лет колонии за два убийства

Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Быкову за убийство двоих человек

В Красноярском суде россиянин Анатолий Быков не смог опротестовать приговор в 13 лет колонии за организацию двойного убийства — вынесенный ранее вердикт остался в силе. Об этом в среду, 23 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, бизнесмена Быкова в августе прошлого года присяжные признали виновным в организации убийств в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Присяжные пришли к мнению, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Вскоре после этого суд приговорил Быкова к 13 годам колонии общего режима; адвокаты попытались обжаловать решение, но безрезультатно.

В феврале 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение еще по одному уголовному делу: согласно версии следствия, Быков в 2004 году планировал убить 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова. Злоумышленник пообещал своему знакомому 50 тысяч долларов за расправу, но когда в январе 2005 года в центре города был убит Неколов, киллер получил лишь 10 тысяч долларов за «работу». По поручению Быкова в ноябре 2004 года было совершено покушение на бизнесмена Андрея Грабовского, но он выжил. Эти покушения объединены в одно производство, позже по ним будет также вынесен приговор.