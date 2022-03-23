Китаянка захотела тайно привезти украшения в Россию и попалась в аэропорту

Китаянка попыталась провезти в Россию товары на 6,5 миллиона рублей и попалась на таможне

В Шереметьево задержали гражданку Китая, которая пыталась провезти в Россию незадекларированные товары на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

39-летняя китаянка, прилетевшая в Шереметьево из Стамбула, хотела тайно пронести семь ювелирных изделий Van Cleef & Arpels, Cartier, Tiffany & Co, предметы одежды, кожгалантерею и сумки люксовых брендов Dior, Hermes и Chanel. Попытку незаконного ввоза пресекли сотрудники таможни — женщина попалась при прохождении зеленого коридора.

Таможенная экспертиза установила, что дорогостоящие украшения изготовлены из металлов со вставками из драгоценных камней. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий.

Ранее в январе россиянин сделал жене на отдыхе дорогой подарок: часы Cartier и кольцо от Bulgari общей стоимостью 3,5 миллиона рублей. При возвращении домой жена забыла их задекларировать и была задержана при прохождении таможни в аэропорту.