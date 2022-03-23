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Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении

Глава Чечни Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении

Фото: Shutterstock

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, как только украинский лидер ответит на призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, ему дадут такую возможность. «Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный"», — подчеркнул глава республики.

Он добавил, что соответствующее предложение сделали из-за просьбы его соотечественника, который сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине. «После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб [Симбаригов] просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых», — рассказал Кадыров.

Ранее глава республики предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сбежать в Чечню. Одним из преимуществ переезда туда Кадыров назвал то, что украинского лидера там «никто не найдет».

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Сергей Истомин
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