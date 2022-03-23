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Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса «Яндекс.Еда»

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сервису «Яндекс.Еда»

Фото: Globallookpress.com

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сервиса доставки еды и продуктов «Яндекс.Еда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, Роскомнадзор не вносил «Яндекс.Еду» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и не ограничивал доступ к сервису.

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23 марта стало известно, что ведомство заблокировало сайт, на котором содержались слитые данные клиентов «Яндекс.Еды». Отмечалось, что ресурс был включен в список нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее сообщалось, что в отношении «Яндекс.Еды» составили административный протокол за нарушение закона о персональных данных. До этого представители сервиса опровергли информацию о новой утечке личных данных пользователей. В компании уточнили, что с 1 марта новых инцидентов в сфере информационной безопасности зафиксировано не было.

Перед этим в сети распространились сообщения о появлении в интернете сайта с картой, на которой якобы были визуализированы утекшие данные о клиентах «Яндекс.Еды». Уточнялось, что ресурс предоставлял личную информацию о пользователях, в частности, их имена, домашние адреса, номера телефонов и суммы заказов.

Об утечке персональных данных клиентов «Яндекс.Еда» заявила 1 марта. В компании рассказали, что информация о пользователях появилась в открытом доступе из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. Также представители сервиса заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению чувствительной информации.

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Евгения Наумова
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