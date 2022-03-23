Политолог заявил об успокоительном характере совещания Путина с министрами

Политолог заявил, что санкционная политика нарвалась на противодействие

Политолог, кандидат философских наук Борис Межуев назвал успокоительным характер совещания, которое президент России Владимир Путин провел с министрами.

«Первая часть совещания касается перехода продажи газа на рубли. Это шаг, вызванный поведением недружественных стран. А второе касается того, что делается для поддержания благосостояния жизни людей. Выясняется, что сделано довольно много. Заседание носило скорее успокоительный характер. Преодолен кризис, связанный с продовольствием. Никакого дефицита нет. Есть определенные вопросы в плане некоторых лекарств. Но по большей части проблем нет, медикаменты импортозамещаются. Мы видим, что озвученная на совещании информация вносит успокоение. Мы видим, что курс рубля позитивно реагирует, цена доллара падает, спекуляции вокруг доллара прекращаются», — сказал Межуев.

Политолог отметил, что санкции Запада нарвались на жесткое противодействие со стороны России.

«Санкционная политика нарвалась на жесткое противодействие со стороны российского руководства. Россия пошла на такой довольно жесткий шаг для обеспечения экономики ресурсами. Наивно думать, что санкционная война после этого прекратится, но она будет не такой жесткой. Отказаться от российского газа страны не могут, а теперь им придется продавать валюту, чтобы расплачиваться в рублях. Возможен даже раскол между Европой, как покупателями российского газа, и США», — заявил он.

Напомним, в ходе совещания Владимира Путина с министрами говорилось о мерах поддержки экономики страны в период санкций.

