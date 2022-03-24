Подавший сигнал бедствия пассажирский Boeing приземлился в Екатеринбурге

Летевший из Москвы Boeing, подавший сигнал бедствия над Екатеринбургом, приземлился

Пассажирский Boeing, подавший сигнал бедствия над Екатеринбургом, успешно приземлился. Сигнал бедствия был подан из-за сообщения о минировании самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Борт следовал из Москвы в Екатеринбург. «Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку», — отметил источник агентства.

22 марта в московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек, пишет ТАСС. «В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва — Белград и Москва — Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — заявил собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. Позже полиция опровергла угрозу минирования. «Опасных предметов в ходе проверки найдено не было. Вокзал работает в обычном режиме», — уточнил источник.