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Подавший сигнал бедствия пассажирский Boeing приземлился в Екатеринбурге

Летевший из Москвы Boeing, подавший сигнал бедствия над Екатеринбургом, приземлился

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пассажирский Boeing, подавший сигнал бедствия над Екатеринбургом, успешно приземлился. Сигнал бедствия был подан из-за сообщения о минировании самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Борт следовал из Москвы в Екатеринбург. «Пассажирский лайнер совершил благополучную посадку», — отметил источник агентства.

22 марта в московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек, пишет ТАСС. «В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва — Белград и Москва — Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — заявил собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. Позже полиция опровергла угрозу минирования. «Опасных предметов в ходе проверки найдено не было. Вокзал работает в обычном режиме», — уточнил источник.

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Марина Совина
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