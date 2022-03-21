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В полиции отреагировали на сообщения о минировании вокзала в Москве

В полиции сообщили, что угроза минирования Ярославского вокзала в Москве не подтвердилась

Полиция опровергла угрозу минования Ярославского вокзала в Москве. Специалисты не нашли в здании опасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Экстренные службы проверили здание Ярославского вокзала, в том числе привлекли кинологическую службу. Опасных предметов в ходе проверки найдено не было. Вокзал работает в обычном режиме», — уточнил источник.

Накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах. По словам собеседника ТАСС, на место для проверки выехали кинологи. На работе вокзала инцидент не сказался. Данных об эвакуации здания нет

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Марина Совина
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