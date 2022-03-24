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В России задумали создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Детский омбудсмен Волынец предложила создать торговые сети с фиксированными ценами

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

В России задумали создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. Автор инициативы — уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает RT.

Соответствующее предложение было направлено в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

По словам Волынец, в настоящее время наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен. В связи с этим детский омбудсмен предложила разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также детских товаров без торговой наценки.

Волынец считает, что это позволит обезопасить население от завышенных цен недобросовестных участников рынка и недобросовестной конкуренции.

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Марина Совина
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