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Хакеры похитили со счета россиянина биткоины на сумму более 28,5 миллиона рублей

Хакеры с помощью вируса похитили со счетов жителя Москвы биткоины на 28,5 миллиона рублей

Фото: Shutterstock

Хакеры похитили со счета москвича 20 биткоинов общей стоимостью около 28,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По сведениям издания, киберпреступники создали компьютерный вирус, который мог похищать пароли к кошелькам с криптовалютой, и загрузили его на фишинговый сайт под видом программного обеспечения (ПО). Позже пострадавший скачал это ПО, думая, что оно лицензировано, и ввел туда свои данные, благодаря которым мошенники и сняли с его счета криптовалюту.

Одного из хакеров в настоящее время задержала полиция. В отношении него возбуждено дело. Его сообщников разыскивают.

22 марта сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в растрате активов криптовалютной биржи.

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Елизавета Новикова
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