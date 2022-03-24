Назван главный виновник распада Югославии

Балканист Екатерина Энтина назвала циничную политику Запада виновником распада Югославии

Ошибочная и циничная политика Запада привели к катастрофическому сценарию распада Югославии. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

Одним из главных виновников она назвала ФРГ, которая в одностороннем порядке признала независимость Словении и Хорватии. По словам балканиста, из всех социалистических стран именно у Югославии были наиболее развитые отношения с Европейским экономическим сообществом, и, по логике, ее интеграция в эту структуру была бы в интересах Запада.

Однако поглотить такую большую и единую страну было бы сложно, поэтому, видя предпосылки к распаду Югославии, на Западе решили ей не помогать. В конечном итоге спустя годы уже бывшие югославские республики вновь объединились, но уже под знаменами европейской интеграции. «Выходит, что ради того, чтобы по большому счету изменить политическую ориентацию Югославии, западный мир оказался готов пойти на уничтожение европейского государства, гражданские войны, глубокий экономический откат этой части Юго-Восточной Европы», — резюмировала Энтина.

Федеративная Народная Республика Югославия была создана в 1945 году, позже она стала Социалистической Федеративной Республикой. В ее состав входили Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория. Процесс распада Югославии начался в 1991-1992 годах с отделения четырех республик: Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Македонии. Вскоре в Боснии вспыхнул межэтнический конфликт, в котором югославская армия оказывала поддержку местным сербам. Против Белграда были введены жесткие санкции. 21 ноября 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии.

На фоне разгоревшегося косовского кризиса в 1999 году США и их союзники провели в Югославии военную операцию «Союзная сила». Авиация НАТО совершила более 38 тысяч боевых вылетов, удары наносились в том числе и по гражданским объектам. По ее итогам в Косове была установлена временная администрация ООН, а в 2008 году Приштина в одностороннем порядке заявила о своей независимости. Россия, Сербия и ряд других стран не признают это решение. Югославия окончательно прекратила существование в 2006 году с выходом из союза Черногории.