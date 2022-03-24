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В работе Telegram произошел сбой

Сервис Downdetector сообщил о жалобах пользователей Telegram на работу мессенджера

Фото: Shutterstock

В работе популярного мессенджера Telegram в четверг, 24 марта, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 14 часов по московскому времени. Большинство оставивших жалобы (67 процентов) сообщили о неполадках с подключением сервера. Пользователи также отметили проблемы с работой приложения (21 процент) и получением сообщений (12 процентов).

Сбой затронул жителей крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи c Грузии.

Ранее 14 марта масштабный сбой произошел в работе крупного интернет-магазина Wildberries. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения сервиса. Юзеры также отмечали проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой веб-сайта. Сбой затронул жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также пользователей из Белоруссии.

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Асель Минбаева
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