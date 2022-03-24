ВТБ Лизинг стал лидером рынка в сегменте железнодорожной техники

Компания заняла первое место по объему новых контрактов в 2021 году

ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга «Эксперт РА» 2021 года среди лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте железнодорожной техники. Об этом говорится в сообщении компании. Кроме того, ВТБ Лизинг владеет самым большим на рынке портфелем оборудования для нефте- и газодобычи и переработки и лидирует на рынке Центрального федерального округа за исключением Москвы.

«Компетенции ВТБ Лизинг в сегменте железнодорожной техники и оборудования для нефтегазового сектора традиционно сильны, - прокомментировала результаты управляющий директор по лизингу подвижного состава ГК ВТБ Лизинг Оксана Ивановская. - Мы предлагаем максимально выгодные и удобные условия сделок, занимаем максимально гибкую позицию, ориентируясь на потребности бизнеса».

По ее словам, давать прогнозы по объемам нового бизнеса в 2022 году сейчас сложно, но компания намерена фокусироваться на развитии лизинга в России, адаптируя его к новым условиям, искать новые решения для удовлетворения запросов клиентов и участвовать в инвестиционных программах предприятий как в Москве, так и во всех регионах присутствия.

В 2021 году ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч новых договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Объем нового бизнеса достиг почти 234 миллиардов рублей с НДС, что на 63 процентов больше, чем в 2020 году.

В настоящее время ВТБ Лизинг является крупнейшей лизинговой компанией в России по парку железнодорожных вагонов: около 128 тысяч единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года. Этот показатель на 10 процентов превышает общий железнодорожный парк в России. В 2021 году в железнодорожном сегменте компания поставила клиентам технику общей стоимостью 69 миллиардов рублей с НДС, это на 33 процента больше, чем в 2020 году. Компания активно развивала направление операционного железнодорожного лизинга (в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов).

Кроме того, в сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки ВТБ Лизинг передал клиентам имущество на 5,2 миллиарда рублей с НДС, что в 3,7 раза превышает показатель предыдущего периода. По данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды в этом направлении составил 12,5 миллиарда рублей.

В 2021 году ВТБ Лизинг активно развивал бизнес в регионах, компания стала лидером рынка в Центральном федеральном округе за исключением Москвы. Объем нового бизнеса здесь составил 40,9 миллиарда рублей, он динамично рос на протяжении года – прирост составил 141 процент в годовом выражении.