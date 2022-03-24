В России высказались о судьбе YouTube после разблокировки канала советского кино

Депутат Боярский не исключил блокировки YouTube из-за цензуры российских СМИ

Решение YouTube снять блокировку с каналов Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями положительное, но оно не исключает блокировки или других ограничительных мер в отношении ресурса, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о дальнейшей судьбе сервиса.

Несмотря на восстановление доступа к каналам Гостелерадиофонда, YouTube все еще не избавился от цензуры, считает парламентарий.

«Я бы назвал блокировку Гостелерадиофонда очень странным поступком. Его разблокировка — это норма. Я не могу сказать, что YouTube сделал большой шаг навстречу, поскольку претензии к нему распространялись не только в части блокировки этих страниц, но и наших СМИ. Речь идет о попытке блокировать достоверный информационный поток, в том числе о том, что происходит на Украине. Американцы вместе с союзниками пытаются очернить Россию и за счет ложных сведений о действиях нашей армии. Мы должны иметь возможность доносить свою достоверную, отличающуюся от их информационную повестку», — объяснил он.

Очень хочется верить, что YouTube займет независимую позицию и выполнит все абсолютно законные и понятные требования, которые выдвигают ему Сергей Боярский депутат Госдумы

Претензий много

По словам Сергея Боярского, к YouTube все еще много претензий. Если он не выполнит требования российского законодательства, у Роскомнадзора есть достаточно способов для давления, утверждает он.

YouTube не замечен в экстремизме, но замечен в цензуре. Цензура — это не менее опасное явление, учитывая, что мы находимся в состоянии информационной войны. Я положительно в любом случае оцениваю шаги по разблокировке этих каналов, но не могу сказать, что это действие исключает возможную эскалацию и блокировку этого ресурса Сергей Боярский депутат Госдумы

«Палитра инструментов широкая. Помните, как было с Twitter — начинали с замедления трафика, чтобы они удалили запрещенный контент. Что касается Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), то никто не собирался применять механизм блокировки, пока они не вышли из берегов и не призвали убивать русских — и солдат, и граждан, считая это нормальной реакцией для выпуска пара. Тут мы, конечно, перескочили сразу через несколько инструментов воздействия, потому что это неприемлемая и враждебная риторика», — заключил он.

Видеохостинг YouTube разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио» по требованию Роскомнадзора. Регулятор заявлял, что ограничение нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

11 марта YouTube решил заблокировать каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Представители платформы также пообещали удалить контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

Перед этим YouTube полностью приостановил монетизацию для российских пользователей.

