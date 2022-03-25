Аукционный дом Christie's отказался раскрывать личности российских покупателей

Аукционный дом Christie's сообщил об отказе раскрывать инкогнито российских покупателей

Лондонский аукционный дом Christie's отказался раскрывать инкогнито российских покупателей. Об этом его представители сообщили «Известиям».

Отмечается, что ранее в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что крупные аукционные дома перестанут скрывать личные данные российских клиентов. Указанное решение впоследствии должно было привести к аресту имущества покупателей в рамках введенных Западом санкций.

В свою очередь, Christie's опроверг возможность обнародования сведений о клиентах из России, подчеркнув, что подобные действия аукционный дом может совершить только тогда, когда это обоснованно с юридической точки зрения.

«Например, информация может раскрываться властям, если клиент добавлен в санкционный список и мы обязаны сообщать о замороженных средствах и активах или если мы получили запрос, согласно которому обязаны это сделать», — объяснил представитель Christie's.

Ранее в марте стало известно, что аукционные дома Sotheby's и Christie's подтвердили, что откажутся от проведения «русской недели» в Лондоне. «Несмотря на то, что российский сегмент занимает небольшую часть общего объема продаж Christie's, мы берем на себя ответственность по реагированию на потребности наших клиентов и развитие геополитических событий», — рассказал представитель аукционного дома.