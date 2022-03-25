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Создатель фестивалей «Боль» и Moscow Music Week отказался от работы в России

Основатель фестивалей «Боль» и Moscow Music Week Степан Казарьян покинул Россию

Фото: Telegram-канал «ИМИ»

Создатель фестивалей «Боль» и Moscow Music Week Степан Казарьян объявил, что отказался от работы в России и покинул страну. Об этом сообщается в Telegram-канале ИМИ.

«Я больше не российский промоутер. Я больше не живу в России и точно не собираюсь проводить тут какие-либо мероприятия или фестивали по очевидным, по крайней мере для меня, причинам. Ужасно больно смотреть, как дело всей твоей жизни рухнуло в один момент», — заявил основатель «Боли» и MMW.

Он отметил, что не видит перспектив для русской независимой культуры, поэтому решил заняться работой в Белграде. «Теперь я балканский промоутер, и, пожалуйста, считайте меня таковым, пока я не сообщу вам об обратном», — добавил Казарьян.

«Боль» впервые провели в 2015 году. Изначально мероприятие позиционировалось как «первый фестиваль новой русской рок-волны», однако за несколько лет превратилось в крупное событие, на которое приезжали в том числе и зарубежные артисты. Среди них, например, были Sophie, Death Grips и Black Midi. В этом году на фестивале должны были выступить Ник Кейв, King Krule, Slowthai и другие иностранные музыканты, однако мероприятие было отменено.

Moscow Music Week — шоукейс-фестиваль новой российской музыки. Он позволял лейблам и промо-командам представить своих артистов, а также включал в себя конференции, на котором обсуждалось состояние музыкальной индустрии.

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Марина Погосян
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