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Названы мешающие достичь долголетия продукты

Ученый Бюттнер посоветовал не употреблять фастфуд, переработанное мясо и газировку

Фото: Pixabay

Американский ученый Дэн Бюттнер, занимающийся исследованием особенностей жизни населения регионов с высокой концентрацией долгожителей назвал продукты, которые, по его мнению, мешают для проживания до глубокой старости. Об этом сообщает «Медик Форум».

Эксперт, изучающий так называемые «голубые зоны», отметил, что есть ряд продуктов, которые не принято употреблять в местах, где люди, как правило, достигают долголетия. Он посоветовал воздержаться от фастфуда, содержащего огромное количество калорий и жира, продуктов с добавленным сахаром и высокой концентрацией быстро усваиваемых углеводов, переработанного мяса, а также сладких газированных напитков.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит употреблять весной, чтобы поддержать ослабленный после зимы организм. Она назвала фрукты, овощи и ягоды самыми полезными продуктами в это время года.

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Марина Совина
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