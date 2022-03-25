Названо идеальное количество яиц в неделю

Диетолог Разаренова назвала пять-шесть яиц в неделю хорошим дополнением к другому белку

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова заявила, что куриные яйца являются неотъемлемой составляющей рациона многих россиян. В интервью радио Sputnik она рассказала о нормах употребления этого продукта и назвала сроки его хранения.

Разаренова объяснила, что куриные яйца содержат идеальный по усвояемости белок, кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. По ее мнению, пять-шесть яиц в неделю принесут наибольшую пользу здоровью и станут хорошим дополнением к другому белку.

«Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории, здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам», — объяснила она.

При этом людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом рекомендуется употреблять этот продукт с опаской и ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю.

Излишнее употребление яиц грозит аллергической реакцией и такими сбоями в работе ЖКТ, как вздутие живота, боль, тяжесть и другими. Кроме того, следует внимательно отнестись к сроку годности продукта.

«Срок годности столовых яиц с маркировкой буквой "С" будет составлять около 25 дней при температуре от нуля до плюс 20 градусов, при температуре от минус двух до нуля градусов — не более 90 суток. Диетическое яйцо с маркировкой "Д" имеет ограниченный до семи дней срок годности», — объяснила Разаренова.

Диетолог призвала не хранить яйца на дверце холодильника, поскольку они нагреваются при ее открытии. Вне устройства продукт следует держать не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов.