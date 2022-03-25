Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган захотел поговорить с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие дни позвонить Путину

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни рассчитывает позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить итоги прошедшего саммита стран НАТО. Об этом турецкий лидер рассказал в интервью газете Hürriyet.

Эрдоган предположил, что его телефонный разговор с Путиным может состояться в ближайшие выходные, либо на следующей неделе. Он добавил, что Россия и Турция должны совместно оценить итоги саммита НАТО. Также президент Турции захотел донести до своего российского коллеги, что Анкара намерена предпринять «шаги для установления мира».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. По его словам, половина потребляемого Турцией газа поставляется в страну из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Мишустин рассказал о состоянии здоровья Жириновского
Названо неожиданное последствие бури в Сахаре для Лондона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.