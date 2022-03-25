Эрдоган захотел поговорить с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие дни позвонить Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни рассчитывает позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить итоги прошедшего саммита стран НАТО. Об этом турецкий лидер рассказал в интервью газете Hürriyet.

Эрдоган предположил, что его телефонный разговор с Путиным может состояться в ближайшие выходные, либо на следующей неделе. Он добавил, что Россия и Турция должны совместно оценить итоги саммита НАТО. Также президент Турции захотел донести до своего российского коллеги, что Анкара намерена предпринять «шаги для установления мира».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой. По его словам, половина потребляемого Турцией газа поставляется в страну из России.