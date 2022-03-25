ФСБ задержала в Москве высокопоставленного следователя из СКР

В Москве ФСБ задержала начальника следственного отдела СКР по Тверскому району за взятку

В Москве сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району столицы по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, высокопоставленный следователь был задержан в ночь на 25 марта при получении взятки в размере 10 миллионов рублей от адвоката. Деньги предназначались за фальсификацию расследуемого в отделе уголовного дела в отношении владельца частного холдинга. Сотруднику СКР были переданы 200 тысяч рублей помеченными купюрами, а остальная сумма была муляжом.

Речь идет о следователе Марате Тамбиеве, уточняет РБК. Сейчас в подведомственном ему управлении проходят следственные действия.

В феврале сообщалось, что на Кубани 26-летний экс-следователь и два его сообщника пойдут под суд по делу о покушении на мошенничество. Они выдумали уголовное дело в отношении знакомого и потребовали за его «прекращение» 700 тысяч рублей. Молодой человек согласился на эти условия, однако сообщил обо всем в правоохранительные органы.