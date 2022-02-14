Российского следователя осудят по делу о мошенничестве на 700 тысяч рублей

На Кубани 26-летний экс-следователь и два его сообщника пойдут под суд по делу о покушении на мошенничество. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемые решили похитить деньги у знакомого. Для этого один из фигурантов сообщил ему, что в отношении него собираются возбудить уголовное дело об изнасиловании. Для убедительности экс-следователь подделал постановление о возбуждении дела и отослал его сообщнику, который передал его пострадавшему. За помощь в урегулировании ситуации у него потребовали 700 тысяч рублей. Молодой человек согласился на эти условия, однако сообщил обо всем в правоохранительные органы.

Во время передачи денег двух злоумышленников задержали сотрудники ФСБ, позже полицейский был уволен из органов внутренних дел. Против них возбудили дело по статье 159 («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В ходе следствия фигуранты полностью признали свою вину.

14 января сообщалось, что в Новосибирске следователя осудили за получение взятки от владелицы салона красоты.