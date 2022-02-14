Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского следователя осудят по делу о мошенничестве на 700 тысяч рублей

На Кубани следователь подделал постановление о возбуждении дела ради 700 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Кубани 26-летний экс-следователь и два его сообщника пойдут под суд по делу о покушении на мошенничество. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемые решили похитить деньги у знакомого. Для этого один из фигурантов сообщил ему, что в отношении него собираются возбудить уголовное дело об изнасиловании. Для убедительности экс-следователь подделал постановление о возбуждении дела и отослал его сообщнику, который передал его пострадавшему. За помощь в урегулировании ситуации у него потребовали 700 тысяч рублей. Молодой человек согласился на эти условия, однако сообщил обо всем в правоохранительные органы.

Во время передачи денег двух злоумышленников задержали сотрудники ФСБ, позже полицейский был уволен из органов внутренних дел. Против них возбудили дело по статье 159 («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В ходе следствия фигуранты полностью признали свою вину.

14 января сообщалось, что в Новосибирске следователя осудили за получение взятки от владелицы салона красоты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам
Россиянин сдавал воображаемые квартиры у моря и попал под суд
Туристы перепутали свой рейс из-за спешки и прилетели в другую страну
Омбудсмен заявила о травле семьи девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой
Шойгу доложил Путину о выдворении из российских вод подлодки США
В Москве первый автомобиль утилизировали как «ненужную вещь»
Визажист показала простой способ скрыть морщины вокруг рта
Фигуристка-чемпионка описала допуск Валиевой к Играм фразой «дух Олимпиады умер»
Дочь российского экс-губернатора сделала заявление после раскрытия счета в банке
Правила в женском одиночном турнире на ОИ-2022 изменили из-за Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.