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Российского следователя осудили за получение взятки от владелицы салона красоты

СКР: в Новосибирске бывшего следователя осудили на 3 года условно за взятку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске бывшего следователя осудили на три года условно за получение взятки. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также его лишили права занимать государственные должности в течение трех лет.

По данным следствия, 4 сентября 2020 года на дороге Р-255 «Сибирь» («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») произошла авария. Следователь, который занимался этим делом, позвонил одной из участниц ДТП и договорился с ней о встрече в салоне красоты, принадлежащем женщине.

Подсудимый попросил у предпринимательницы отдать ему 30 тысяч рублей за то, что ее не привлекут к уголовной ответственности. Также мужчина обещал заменить ее объяснение, которое уже было в материалах проверки, на более выгодное для участницы ДТП. Следователь отметил, что если женщина не отдаст ему деньги, то ее ждут негативные последствия.

После этих слов сибирячка обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по области. Ей сказали, что задержат следователя, когда он придет на встречу за деньгами. В результате полицейский был схвачен оперативниками после того, как получил взятку в салоне красоты.

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Елизавета Новикова
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