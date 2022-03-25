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Египет нашел замену российским и украинским туристам

Власти Египта стали привлекать на курорты туристов из стран Западной Европы

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Власти Египта нашли замену туристам из России и Украины, которые из-за геополитического кризиса стали меньше интересоваться арабскими курортами, и стали привлекать в страну путешественников из Западной Европы. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Специалисты портала отметили, что в этом году Египет ожидает принять большое количество туристов из Германии, Великобритании, Италии, Испании и Франции. Например, как сообщает издание Egypt Today, авиакомпания Egypt Air уже запустила прямые рейсы из трех испанских городов в Луксор.

«Ожидается, что конфликт на Украине негативно повлияет на туристический сектор Египта, так как российские и украинские туристы составляют большую долю рынка. Таким образом, власти ищут способы привлечения европейских и американских путешественников на свои курорты», — прокомментировали в Egypt Today.

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Как пишет издание Arab News, министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Анани во время недавнего визита в Лондон обсудил с главой британского Минтуризма Найджелом Хаддлстоном возможное увеличение турпотока в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Великобритания является одним из основных туристических рынков для Египта. Для курортов очень важно, чтобы британские туристы любили их и хорошо их знали», — добавил Эль-Анани.

Ранее в марте были названы самые популярные направления отпуска у россиян. Так, лидером стала Турция, кроме того, туристы активно интересуются поездками в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазию.

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Дарья Рыбак
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