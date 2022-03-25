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Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Абхазии летом

Туроператоры сообщили о росте бронирований путевок в Абхазию на 15-30 процентов

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Эксперты туриндустрии назвали среднюю стоимость отдыха в Абхазии в предстоящем летнем сезоне, а также предупредили о повышенном спросе на направление среди россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным представителей туристического рынка, за последние три недели объем бронирований путевок увеличился на 15-30 процентов. В компании «Интурист» подчеркнули, что путешественники предпочитают планировать отпуск заранее из-за более низких цен на авиабилеты.

Туроператоры также заявили, что сейчас наблюдается дефицит мест в популярных объектах размещения — продажи на летние месяцы могут завершиться уже к концу апреля. «Самые востребованные объекты размещения и категории номеров рекомендуем бронировать уже сейчас, так как ближе к сезону и по ряду отелей мест уже не будет», — отметили в «Русском Экспрессе».

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При этом в АТОР уточнили, что существенного повышения стоимости проживания на курортах Абхазии не ожидается, так как любое изменение цен «будет чувствительно для спроса».

Как рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, средний чек на отдых одного человека составляет 2,5 тысячи рублей в день — в сумму входит проживание и двухразовое питание. Размещение в бюджетной гостинице обойдется в 1,4 тысячи с человека в сутки, в отеле или пансионате более высоко уровня — в 4,4 тысячи рублей.

Ранее в марте туроператоры назвали стоимость бюджетного отдыха в Абхазии, которая будет пользоваться популярностью в эконом-сегменте. По их словам, размещение на неделю в одном из самых дешевых пансионатов «Айтар» стоит примерно 18,2 тысячи рублей в начале июня.

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Мария Гейн
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