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В Совфеде ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

Сенатор Клишас заявил, в России не планируют вводить ответственность за использование VPN

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на вопрос об ответственности граждан за использование VPN-сервисов. Его слова передает РБК.

«Когда речь идет об ответственности, она должна быть четко совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан. Такой ответственности в законе нет. Мы не планируем такого. Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал», — заявил сенатор.

При этом Клишас отметил, что считает необходимым блокировать ресурсы, на которых можно скачивать VPN-сервисы. «Определенная законодательная база уже есть. Я считаю, что их можно и нужно блокировать. Любое правило люди найдут способ обойти. А исполнительная власть в пределах собственных полномочий, компетенции будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки», — подчеркнул он.

По словам политика, подобные меры необходимы для того, чтобы обозначить позицию государства в отношении проблемы. «Зачастую такое решение принимается просто для того, чтобы обозначить, какова политика, каков подход государства к решению той или иной задачи», — пояснил Клишас.

Ранее 22 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России пока не рассматривается. До этого депутат сообщал, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России.

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Асель Минбаева
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