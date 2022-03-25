США объявили санкции против российских компаний за связи с Северной Кореей

Госдеп США объявил о введении санкций против российских компаний за связи с КНДР

Госдеп США объявил о введении санкций против россиянина и компаний Китая и Северной Кореи за нарушение санкций в адрес Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

«США объявили о санкциях в отношении пяти организаций и лиц, находящихся в России и КНДР, одной организации в КНР», — говорится в сообщении ведомства.

Под санкции попали «Ардис груп», «Профподшипник» и Игоря Мичурина. Ограничения были приняты в ответ на «передачу чувствительных материалов для северо-корейской ракетной программы».

Санкции объявлены на два года, добавили в Госдепе.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского регулятора «дефолтом перед Россией», который объявил Запад.