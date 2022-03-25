Ранее судимого россиянина приговорили к 18 годам колонии за убийство девушки

В Подмосковье осудили на 18 лет мужчину, зарезавшего 20-летнюю девушку в сквере в Мытищах

В Подмосковье 47-летнего местного жителя приговорили к 18 годам колонии за убийство и разбой. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, вечером 6 августа 2021 года подсудимый с целью разбоя зарезал ранее незнакомую 20-летнюю девушку в сквере в Мытищах.

Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, так как преступление было совершено в темное время суток в условиях неочевидности, однако благодаря работе следователей и криминалистов из СКР и сотрудников МВД личность нападавшего установили в кратчайшие сроки. Во время обысков у него в квартире был изъят нож, на рукоятке которого эксперты обнаружили буккальный эпителий подсудимого, а на лезвии — кровь жертвы.

Выяснилось, что ранее фигурант уже был судим за преступление по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).