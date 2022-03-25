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США и ЕС договорились усилить борьбу с использованием Россией цифровых активов

США и ЕС договорились бороться, чтобы РФ не использовала цифровые валюты в обход санкций

Фото: Pixabay

США и ЕС договорились усилить борьбу за то, чтобы Россия не использовала цифровые валюты для обхода санкций, которые были введены странами Запада. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

В документе говорится о намерении объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их «неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций», которые были введены в ответ на действия РФ на Украине.

Также Байден и фон дер Ляйен подтверждают намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», что, в частности, включает оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что майнингу криптовалют нужно придать статус вида деятельности и обложить налогами. Вице-премьер считает, что целесообразно легализовать майнинг и подчеркивает, что это его личное мнение.

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Марина Совина
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