Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Объяснена причина провала санкций против Югославии

Балканист Энтина заявила, что введенные против Югославии санкции, напротив, сплотили народ
Екатерина Энтина

Екатерина Энтина. Фото: Николай Галкин / ТАСС

Санкции, введенные против Югославии в начале 1990-х годов, ставили своей конечной целью свержение режима президента Республики Сербия Слободана Милошевича. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Логика была такая: если ограничить по полной программе среднестатистического гражданина, то он «воспламенится» и пойдет революционной волной сносить режим», — объяснила балканист.

Материалы по теме:
Балканский передел. Как мечта о Великой Сербии обернулась большой кровью и многолетней враждой славянских народов
Балканский передел.Как мечта о Великой Сербии обернулась большой кровью и многолетней враждой славянских народов
22 января
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
00:00

По ее словам, на Западе рассчитывали, что с помощью введенных ограничений им удастся заставить народ свергнуть Милошевича за полгода-год. Однако эти планы постиг провал. Основной причиной стало то, что эмбарго, напротив, сплотило население Югославии, потому что санкции воспринимались как война против самого народа, заявила Энтина.

В 1991-1992 годах начался процесс распада Югославии: из состава страны вышли четыре республики — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония. Вскоре в Боснии вспыхнул межэтнический конфликт, в котором югославская армия оказывала поддержку местным сербам. Против Белграда были введены жесткие международные санкции, предполагавшие полное торговое эмбарго, прекращение авиасообщений, запрет на участие югославских спортсменов в международных соревнованиях и ряд других мер. Санкции были постепенно сняты после подписания Дейтонских соглашений, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Застрявший за границей россиянин описал свое положение фразой «гуляка-нищеброд»
Названо идеальное количество яиц в неделю
Байден посетит город рядом с границей Украины
Лидеры Евросоюза поручили изучить эффективность принятых санкций против России
Пушков заявил о безвыходном положении Запада по оплате за газ в рублях
Загадочное двухметровое существо обнаружили на берегу моря после прилива
Объяснена причина провала санкций против Югославии
США допустили введение санкций против третьих сторон
Байден и лидеры Евросоюза обсудили санкции против России в «теплой атмосфере»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.