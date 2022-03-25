Объяснена причина провала санкций против Югославии

Балканист Энтина заявила, что введенные против Югославии санкции, напротив, сплотили народ

Санкции, введенные против Югославии в начале 1990-х годов, ставили своей конечной целью свержение режима президента Республики Сербия Слободана Милошевича. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Логика была такая: если ограничить по полной программе среднестатистического гражданина, то он «воспламенится» и пойдет революционной волной сносить режим», — объяснила балканист.

По ее словам, на Западе рассчитывали, что с помощью введенных ограничений им удастся заставить народ свергнуть Милошевича за полгода-год. Однако эти планы постиг провал. Основной причиной стало то, что эмбарго, напротив, сплотило население Югославии, потому что санкции воспринимались как война против самого народа, заявила Энтина.

В 1991-1992 годах начался процесс распада Югославии: из состава страны вышли четыре республики — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония. Вскоре в Боснии вспыхнул межэтнический конфликт, в котором югославская армия оказывала поддержку местным сербам. Против Белграда были введены жесткие международные санкции, предполагавшие полное торговое эмбарго, прекращение авиасообщений, запрет на участие югославских спортсменов в международных соревнованиях и ряд других мер. Санкции были постепенно сняты после подписания Дейтонских соглашений, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.