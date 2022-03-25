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Раскрыта стоимость авиабилетов по новым международным направлениям из Сочи

Стоимость авиабилетов на прямые рейсы из Сочи в Турцию начинается от 24,5 тысячи рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россиянам раскрыли стоимость авиабилетов на новые международные направления из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, которые появились в продаже 25 марта. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, цена билета в одну сторону до Турции на ближайшую возможную дату составляет минимум 24,5 тысячи рублей, речь идет о рейсе МоскваАнталья. Улететь из курортного города в Стамбул, Бодрум и Даламан можно за 25,2 тысячи рублей.

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Стоимость билета в египетский Каир начинается от 30,6 тысячи рублей, в Ереван — от 25,8 тысячи рублей, в Тель-Авив — от 26,2 тысячи рублей. Несколько дороже обойдется полет из Сочи в Нур-Султан. Цены на перелет стартуют от 34,7 тысячи рублей.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск прямых международных рейсов из Сочи по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан. Трансферы будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Мария Гейн
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