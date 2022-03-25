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Театры Татарстана проведут серию творческих лабораторий

Бугульминский драмтеатр 29 марта откроет серию творческих лабораторий в Татарстане

Фото: Shutterstock

На базе государственных театров Республики Татарстан проведут творческие лаборатории на тему «Режиссура, мастерство актера, грим, пластика», приуроченные к XXII межрегиональному фестивалю-конкурсу «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на представительницу Бугульминского драмтеатра имени Алексея Баталова.

Цель лабораторий — популяризация и развитие любительского театрального искусства в республике, а также сохранение преемственности традиций национального театра. В рамках проекта коллективы театров окажут методическую поддержку сотрудникам культурных учреждений, связанных с театральным искусством.

29 марта в Бугульминском драмтеатре стартует учебная программа, в которую войдут тренинги и мастер-классы от актеров, среди которых — народные и заслуженные артисты республики. Лаборатории пройдут и в других театрах Татарстана, включая Альметьевский драмтеатр, Набережночелнинский драматический театр и Буинский драмтеатр.

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Евгений Шульгин
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