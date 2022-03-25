Российский врач раскрыл полезные свойства семечек

Российский врач Гинзбург заявил, что семечки полезны для сердца, кожи, ногтей и волос

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл полезные свойства семечек. По словам специалиста, этот продукт полезен для сердца, а также для кожи, ногтей и волос. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Ядра подсолнечника чрезвычайно богаты магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему», — рассказал специалист. Гинзбург пояснил, что этот элемент помогает организму противостоять стрессу. «Есть исследование, показывающее, что достаточное потребление магния в возрасте 50 плюс увеличивает продолжительность жизни», — добавил он.

Кроме того, семечки полезны для сердца, заявил врач. «В подсолнечном масле очень много витамина Е — антиоксиданта, который защищает внутреннюю стенку сосудов от атеросклеротических повреждений», — объяснил Гинзбург.

По словам доктора, употребление семечек также благоприятно сказывается на здоровье кожи, волос и ногтей, так как они содержат большое количество селена. «Селен — это критически важный минерал, как в последнее время выяснилось, причем не только для волос, кожи, ногтей — безусловно, а также опять для сердечно-сосудистой системы», — пояснил он.

Ранее Гинзбург назвал продукт, употребление которого может замедлить процесс старения. Специалист рассказал, что в пророщенной фасоли содержится растительный белок. По словам доктора, это органическое вещество полезно для людей в возрасте 40 лет и старше, так как способствует продлению молодости.